Uzmanlar gerçek balın sağlığa birçok faydası olduğunu söylüyor. Cinsel hayata da iyi gelen bal, sperm kalitesini artırıyor. İsteksizliği azaltıyor. Afrodizyak etkisi yapan diğer besinler ise şöyle sıralanıyor:

FINDIK: E vitaminiyle cinsel gücü destekler.

VANİLYA: Özellikle kadınlarda cinsel gücü artırıcı etki yapar.

İNCİR: Kısırlık riskini azaltır.

ZENCEFİL: İktidarsızlığı önler.

KARPUZ: Kan damarlarını genişleterek, 'doğal viagra' etkisi yapar.

ANTEP FISTIĞI: Protein ve bol E vitamini ile cinsel arzunun uyarılmasını sağlar.

AY ÇEKİRDEĞİ: Sperm kalitesini artırır.

ÇİLEK: Kırmızı rengi ve yüksek C vitamini içeriğiyle vücut ısısını ve libidoyu artırır.

KARPUZ: Güçlü ve kalıcı bir ereksiyon sağlar....