Uzmanlar gerçek balın sağlığa birçok faydası olduğunu söylüyor. Cinsel hayata da iyi gelen bal, sperm kalitesini artırıyor. İsteksizliği azaltıyor. Afrodizyak etkisi yapan diğer besinler ise şöyle sıralanıyor:
FINDIK: E vitaminiyle cinsel gücü destekler.
VANİLYA: Özellikle kadınlarda cinsel gücü artırıcı etki yapar.
İNCİR: Kısırlık riskini azaltır.
ZENCEFİL: İktidarsızlığı önler.
KARPUZ: Kan damarlarını genişleterek, 'doğal viagra' etkisi yapar.
ANTEP FISTIĞI: Protein ve bol E vitamini ile cinsel arzunun uyarılmasını sağlar.
AY ÇEKİRDEĞİ: Sperm kalitesini artırır.
ÇİLEK: Kırmızı rengi ve yüksek C vitamini içeriğiyle vücut ısısını ve libidoyu artırır.
KARPUZ: Güçlü ve kalıcı bir ereksiyon sağlar....
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.