Diş eti iltihabı, ağız sağlığını tehdit ediyor. Ağız içerisindeki pek çok bakteri ve mikroorganizmalardan oluşan bakteri plağının yol açtığı reaksiyon olarak biliniyor. Diş Eti Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Göfteci, yaşam kalitesini düşüren, yemek yemeyi bile işkenceye dönüştüren bu hastalıkla ilgili bilgilendiriyor.

RENGİ DEĞİŞİR

Diş eti iltihabı, diş yüzeylerinin doğru ve etkili şekilde temizlenmemesinden kaynaklanıyor. Yani diş fırçalamamak, diş ipi kullanmamak iltihaba yol açıyor. İltihap, öncelikle diş etlerinin rengini değiştiriyor. Açık pembeden kırmızıya dönen diş etleri şişmeye başlıyor. Diş fırçalama esnasında kanama da iltihabın en önemli belirtisi olarak biliniyor. Bu aşamada gerekli işlemler yapılmazsa hastalık geri dönülemez bir noktaya geliyor. İltihap diş kökleri çevresindeki destek kemik kaybına neden olarak diş kayıplarına yol açıyor. Diş eti iltihabı ağız kokusuna da neden oluyor.

GÜNDE 2 KEZ FIRÇALAYIN

Birçok hastalıkta olduğu gibi diş eti iltihabında da erken teşhis ve tedavi önem taşıyor. Bunun için altı ayda bir düzenli olarak diş hekimine gidip muayene olmak, profesyonel diş temizliği yaptırmak gerekiyor. Aynı zamanda önerilen tedavi ile birlikte günde iki kez doğru ve etkili diş fırçalamak diş eti iltihabını tedavi eder.

KALBE VURUR

Tedavi edilmeyen diş eti iltihabı, vücudun hayati organlarına yayılıyor. Kan yoluyla kalp, böbrek ve akciğerleri tehdit ediyor. Diş eti iltihaplarının kalp krizi, felç ve şeker hastalığına yol açtığı biliniyor.

YARIN: AĞIZ YARALARI

UZMAN DR. BETÜL GÖFTECİ - A'DAN Z'YE AĞIZ SAĞLIĞI-1