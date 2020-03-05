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yla göbeğe veda

Türk mutfağının geleneksel lezzeti , bolca vitamin içerir. Bağışıklığı güçlendirir. Damar tıkanıklığını önler. Tok tutar ve zayıflatır. Karın yağlarını yakar.

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Tarhanayla göbeğe veda
Türk mutfağının geleneksel lezzeti tarhana, bolca vitamin içerir. Bağışıklığı güçlendirir. Damar tıkanıklığını önler. Tok tutar ve zayıflatır. Karın yağlarını yakar.

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