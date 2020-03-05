Tarhanayla göbeğe veda

Türk mutfağının geleneksel lezzeti tarhana, bolca vitamin içerir. Bağışıklığı güçlendirir. Damar tıkanıklığını önler. Tok tutar ve zayıflatır. Karın yağlarını yakar. Türk mutfağının geleneksel lezzeti tarhana, bolca vitamin içerir. Bağışıklığı güçlendirir. Damar tıkanıklığını önler. Tok tutar ve zayıflatır. Karın yağlarını yakar.
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