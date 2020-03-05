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ler sağlığımızla oynuyor! Tedavi edilmeyen çürükler birçok hastalığa sebep oluyor

ler, sağlığımızla oynuyor. Romatizma hatta ’a bile neden olabiliyor. Uzmanlar uyarıyor: Her gün dişlerinizi fırçalayın. Yeşil çay için, kerevizi çok sevin!

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Sindirim, ağızda başlıyor. İhmal edilen ağız ve diş sağlığı ise hastalıklara davetiye çıkartıyor. Diş Hekimi Dt. Can Özbilgen, lerin neden olduğu sağlık sorunlarına değiniyor. Diş çürüklerinin temelinde karbonhidratlı yiyecekler, yoğun şekerli ve gazlı içecekler ve çikolata, kek, şeker gibi gıdaların tüketilmesi yatıyor.

DİŞ İPİNİ DENEYİN...
Yetersiz ağız bakımıyla bakteriler bu gıda artıkları ile beslenip asit üretiyor. Bu da diş çürüklerine zemin hazırlıyor. Çürükleri önlemek için sabah kahvaltısından sonra ve akşam yatmadan önce dişlerin fırçalanması gerekiyor. Günde bir kez nin düzenli kullanılması öneriliyor.

ÇOK RİSKLİ
Vücut sağlığının temelinde ağız sağlığı yatıyor. Tedavi edilmeyen çürükler bademcik iltihabı, romatizma, kemik erimesi, diyabet, kalp hastalıkları gibi önemli hastalıklara yol açıyor. Hatta 'a bile neden olabiliyor.

FIRÇA NIYETİNE ELMA!
Diş çürüklerinin önlenmesinde besinler etkili oluyor. Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ve süt ürünleri ağız sağlığını koruyor. Lifli gıdalar ile elma ve armut dişin temizlenmesini sağlıyor. Çilek, yeşil çay, adaçayı, kereviz, balık, elma ve su diş yapısını güçlendiriyor.

YARIN: DİŞ ETİ İLTİHABI
DİŞ HEKİMİ CAN ÖZBİLGİN - A'DAN Z'YE AĞIZ SAĞLIĞI - 1

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