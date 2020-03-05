Sindirim, ağızda başlıyor. İhmal edilen ağız ve diş sağlığı ise hastalıklara davetiye çıkartıyor. Diş Hekimi Dt. Can Özbilgen, çürük dişlerin neden olduğu sağlık sorunlarına değiniyor. Diş çürüklerinin temelinde karbonhidratlı yiyecekler, yoğun şekerli ve gazlı içecekler ve çikolata, kek, şeker gibi gıdaların tüketilmesi yatıyor.

DİŞ İPİNİ DENEYİN...

Yetersiz ağız bakımıyla bakteriler bu gıda artıkları ile beslenip asit üretiyor. Bu da diş çürüklerine zemin hazırlıyor. Çürükleri önlemek için sabah kahvaltısından sonra ve akşam yatmadan önce dişlerin fırçalanması gerekiyor. Günde bir kez diş ipinin düzenli kullanılması öneriliyor.

ÇOK RİSKLİ

Vücut sağlığının temelinde ağız sağlığı yatıyor. Tedavi edilmeyen çürükler bademcik iltihabı, romatizma, kemik erimesi, diyabet, kalp hastalıkları gibi önemli hastalıklara yol açıyor. Hatta Parkinson'a bile neden olabiliyor.

FIRÇA NIYETİNE ELMA!

Diş çürüklerinin önlenmesinde besinler etkili oluyor. Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ve süt ürünleri ağız sağlığını koruyor. Lifli gıdalar ile elma ve armut dişin temizlenmesini sağlıyor. Çilek, yeşil çay, adaçayı, kereviz, balık, elma ve su diş yapısını güçlendiriyor.

YARIN: DİŞ ETİ İLTİHABI

DİŞ HEKİMİ CAN ÖZBİLGİN - A'DAN Z'YE AĞIZ SAĞLIĞI - 1