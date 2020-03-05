Kolesterole zeytin yeter

Kahvaltı sofralarına eşlik eden zeytin, günde 3-5 tane yendiğinde mide ağrısını azaltır. Kolon kanserini önler. Kan yapar. Kolesterolü düşürür. Tok tutar. Kahvaltı sofralarına eşlik eden zeytin, günde 3-5 tane yendiğinde mide ağrısını azaltır. Kolon kanserini önler. Kan yapar. Kolesterolü düşürür. Tok tutar.
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