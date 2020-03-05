Her sabah poğaça yiyorsanız dikkat! Vücudunuza öyle bir etkisi var ki...
İş yaşantısı olan birçok kişi sabah erken saatlerde kalktığı için kahvaltı yapmadan evden çıkıyor. Yol üzerinde genellikle poğaça, simit gibi yiyeceklerle kahvaltı öğünü geçiştiriliyor. Ancak uzmanlar erken saatlerde tüketilen poğaça, simit gibi yiyeceklerin büyük bir tehlikeye yol açtığı konusunda uyarıyor. İşlenmemiş yani basit karbonhidratların oluşturduğu poğaça ve simitlerin oluşturduğu zararlar tek tek sıralandı. İşte etkileri...
Türk kahvaltısında yer alan çay-simit ya da çay-poğaça ikililerinin her sabah tüketildiğinde çok büyük bir tehlikeye yol açtığı ortaya çıktı. Poğaça ve simitin her sabah tüketilmesiyle insan vücudunda oluşturduğu zararlar uzmanlar tarafından açıklandı. İşlenmemiş yani basit karbonhidratların oluşturduğu poğaça ve simitlerin oluşturduğu zararlar tek tek sıralandı.
UZMANINDAN UYARI!
Rafine (işlenmiş) veya basit karbonhidratlar; kepek, lif ve besin öğelerinden ayrılmış şekerler ve rafine tahıllardır. Bunlar arasında beyaz ekmek, pizza hamuru, makarna, hamur işleri (simit, poğaça, açma vb.), beyaz un, beyaz pirinç ve birçok kahvaltılık gevrek yer almaktadır. Besin değerleri çok azdır, boşa alınan kalorilerdir ve mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
Basit/rafine karbonhidratlar iştah hormonlarını etkileyerek obeziteye sebep olur. Hızla sindirilirler, yüksek glisemik indeks ve yükleri kan şekeri seviyelerinde sağlıksız iniş çıkışlara ve sürekli yorgunluğa neden olur. Rafine karbonhidratlar yediğinizde, kan dolaşımınız şekerle dolar ve bu da şekerin kanınızdan temizlenmesi için pankreastan ekstra insülin salınımını tetikler. Vücudunuz hemen ihtiyaç duyduğu şekeri kullanır ve bir miktarı insülin yardımı ile karaciğerinizde ve kaslarınızda glikojen olarak depolar, fazlası ise yağ olarak depolanır.
Basit/rafine karbonhidratlar iştah hormonlarını etkileyerek obeziteye sebep olur. Hızla sindirilirler, yüksek glisemik indeks ve yükleri kan şekeri seviyelerinde sağlıksız iniş çıkışlara ve sürekli yorgunluğa neden olur. Rafine karbonhidratlar yediğinizde, kan dolaşımınız şekerle dolar ve bu da şekerin kanınızdan temizlenmesi için pankreastan ekstra insülin salınımını tetikler. Vücudunuz hemen ihtiyaç duyduğu şekeri kullanır ve bir miktarı insülin yardımı ile karaciğerinizde ve kaslarınızda glikojen olarak depolar, fazlası ise yağ olarak depolanır.