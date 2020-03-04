Osteoporoz menopoz döneminden sonra kadınların kapısını çalıyor!

Osteoporoz, yani toplumda bilinen adıyla kemik erimesi vücudun iskelet sistemini tehdit ediyor. Korunmak için doğru beslenme alışkanlıklarına sahip olmak ve düzenli egzersiz yapmak gerekiyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Rıza Azeri, kemik sağlığını destekleyen besinleri açıklıyor. Yetişkinlikte ve yaşlılıkta kemik sağlığı için kalsiyum içeren besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Her gün en az 2-3 bardak süt veya yoğurt tüketilmesi kemik yapısını güçlendiriyor. Hastalık özellikle kadınlarda menopoz döneminden sonra görülüyor. Bu dönemde kemiğin yıkım aşaması hızlanıyor. Vücuda gerekli kalsiyum desteği sağlamak gerekiyor. 50 yaş üzeri kadınlarda günlük bin 200 mg kalsiyum alınması öneriliyor. Pratik olarak bu kalsiyum miktarını sağlamak için günde 3 bardak süt veya yoğurt ve 1 porsiyon peynir öneriliyor.
4'TEN FAZLASI ZARAR
Sigara, alkol ve kafein, vücuttaki kalsiyum emilimini azaltıyor. Kemik erimesi riskini artırıyor. Bu hastalıktan korunmak için kafein içeren kahve ile çay tüketimini kısıtlamak gerekiyor. Vücutta kalsiyum miktarı azalınca kemik yapımı gerçekleşmiyor. Günde 3-4 fincandan fazla kahve tüketmemek, kafeinsiz kahveyi tercih etmek gerekiyor. Yoğun tuz tüketimi de kemik sağlığını olumsuz etkiliyor.
TEDBİR ALIN
Kemik erimesinden korunmak için çocukluktan itibaren önlem almak gerekiyor. Beslenmede yeterli kalsiyum alımı, D vitamini takviyesi, egzersiz, meyve sebze tüketimlerin tüketimi öneriliyor. Hastalığın tedavisinde de bu yöntemler etkili oluyor. Hastaya ayrıca kemik yapıcı ilaçlar veriliyor.
HAYAT KURTARAN ÖNERİLER
Haftada en az 3 gün düzenli yürüyüş yapın.
Kemikleri güçlendiren D vitaminini almak için her gün 15 dakika güneşlenin.
Yeterince yoğurt ve peynir tüketin. Çocukluktan itibaren bu besinlerin düzenli tüketin.
A'DAN Z'YE KEMİK SAĞLIĞI - FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI DR. RIZA AZERİ
-BİTTİ-
4'TEN FAZLASI ZARAR
Sigara, alkol ve kafein, vücuttaki kalsiyum emilimini azaltıyor. Kemik erimesi riskini artırıyor. Bu hastalıktan korunmak için kafein içeren kahve ile çay tüketimini kısıtlamak gerekiyor. Vücutta kalsiyum miktarı azalınca kemik yapımı gerçekleşmiyor. Günde 3-4 fincandan fazla kahve tüketmemek, kafeinsiz kahveyi tercih etmek gerekiyor. Yoğun tuz tüketimi de kemik sağlığını olumsuz etkiliyor.
TEDBİR ALIN
Kemik erimesinden korunmak için çocukluktan itibaren önlem almak gerekiyor. Beslenmede yeterli kalsiyum alımı, D vitamini takviyesi, egzersiz, meyve sebze tüketimlerin tüketimi öneriliyor. Hastalığın tedavisinde de bu yöntemler etkili oluyor. Hastaya ayrıca kemik yapıcı ilaçlar veriliyor.
HAYAT KURTARAN ÖNERİLER
Haftada en az 3 gün düzenli yürüyüş yapın.
Kemikleri güçlendiren D vitaminini almak için her gün 15 dakika güneşlenin.
Yeterince yoğurt ve peynir tüketin. Çocukluktan itibaren bu besinlerin düzenli tüketin.
A'DAN Z'YE KEMİK SAĞLIĞI - FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI DR. RIZA AZERİ
-BİTTİ-
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