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Diş sağlığı ihmale gelmiyor! Hayati organları tehdit ediyor...

Diş sağlığı ihmale gelmiyor. ler yalnızca ağız sağlığını değil hayati organları da tehdit ediyor. , çürük dişlerin kalp enfeksiyonuna neden olacağı uyarısında bulunuyor.

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Çürük diş kalp kırıyor

Diş sağlığı ihmale gelmiyor. ler yalnızca ağız sağlığını değil hayati organları da tehdit ediyor. , çürük dişlerin kalp enfeksiyonuna neden olacağı uyarısında bulunuyor. "Çürük dişlere yapılacak olan müdahale sırasında oluşacak bakteriyemi, endokardit adını verdiğimiz kalp ve damarların iç yüzeyini örten tabakanın enfeksiyonuna neden olabilir" diyor.

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