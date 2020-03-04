Diş sağlığı ihmale gelmiyor! Hayati organları tehdit ediyor...

Diş sağlığı ihmale gelmiyor. Çürük dişler yalnızca ağız sağlığını değil hayati organları da tehdit ediyor. Diş Hekimi Zafer Kazak, çürük dişlerin kalp enfeksiyonuna neden olacağı uyarısında bulunuyor. "Çürük dişlere yapılacak olan müdahale sırasında oluşacak bakteriyemi, endokardit adını verdiğimiz kalp ve damarların iç yüzeyini örten tabakanın enfeksiyonuna neden olabilir" diyor.