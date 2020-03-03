Eskiden ileri yaşlarda görülen işitme problemi, günümüzde kulaklıklarının bilinçsiz kullanımı nedeniyle gençleri de tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaklaşık 1.1 milyar gencin işitme kaybı riski taşıyabileceğini belirtiyor. Odyoloji Uzmanı Emel Uğur, kulaklık kullanımının işitme sağlığını tehdit ettiğini söylüyor. "Kulaklık kullanırken ses seviyesi maksimum 60 desibel şiddetinde olmalı. 60 dakikadan uzun süre müzik dinlenilmemeli" diyor. İşitme kaybından koruyacak önlemleri sıralıyor: SESI KISIN: Kulaklığınızın sesini yüzde 60'dan daha fazla açmayın.



KULAKLARINIZI DİNLENDİRİN: Eğer gürültülü bir yerdeyseniz her 60 dakikada bir 5 dakika kulağınızı dinlendirin.



KULAKLIKLARA DİKKAT: Ses izolasyonu iyi olan kulaklıkları seçin.



İŞİTME KONTROLÜ YAPIN: Hiçbir yakınmanız olmasa da yıllık odyolojik takibi özellikle 30 yaşından sonra yaptırın.



