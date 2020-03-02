Halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit, eklemlerde ağrı ve tutukluğa neden oluyor. Liv Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Rıza Azeri, neden olduğu ağrıyla yaşam kalitesini düşüren bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor. Kireçlenme zamanla yavaş ilerleyerek oluşuyor. Yaşın artmasıyla birlikte, özellikle 50'li yaşlardan sonra daha sık ortaya çıkıyor.

AĞRI, ŞİŞLİK

Kireçlenme, en çok el parmaklarının uç eklemleri, başparmak, diz, kalça ve omurga (belboyun) eklemlerinde görülüyor. Genellikle bir taraf diğer taraftaki eklemlerden biraz daha fazla etkileniyor. Kireçlenme, ağrı, eklem hareket kısıtlılığı, eklemlerde şişlik ve kaslarda güçsüzlükle belirti veriyor.

GENETİK...

Kireçlenme, kemikler arasındaki kıkırdağın yapısının bozulması ve aşınması ve ekleme binen yükün kemik yüzeylerine eşit dağıtamaması sonucu gelişiyor. Fazla kilo, bir bacağın diğerine göre daha kısa olması, doğumsal eklem bozuklukları, darbe, kırık, ameliyatlar ve ailesel yatkınlık, kireçlenme riskini artırıyor.

EGZERSİZİN ÖNEMİ

Egzersiz, kasları kuvvetlendirmeye ve eklem sertliklerini açmaya yönelik yapılıyor. Egzersizin günde 3 defa 10'ar tekrar şeklinde yapılması öneriliyor. Hareket, kemikteki osteojenik aktivitesini artırıyor. Aktif olmak, dans etmek ve zıplamak kısacası spor yapmak kemikte erime oranını azaltıyor.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Kireçlenmenin kesin bir tedavisi bulunmuyor. Ancak tutulan eklemlerdeki şişlik ve ağrıları gidermeye yönelik tedaviler uygulanıyor. Bu yöntemler, şöyle sıralanıyor:

İLAÇ TEDAVİSİ: Ağrı kesici ve kas gevşeticiler, eklem içi iğne enjeksiyonları

FİZYOTERAPİ: Eklemlerdeki şişlik, ağrıyı azaltma ve eklem çevresi kasları kuvvetlendirmeye yönelik verilir.

KİLO VERME VE KİLO KONTROLÜ: Uygun diyet, egzersiz

DESTEK CİHAZLARI: Hastaya uygun baston ve atel verilebilir. Bel, kalça, diz gibi eklemlerde kilo verinceye dek baston kullanımı önerilir.

YARIN: KEMİK ERİMESİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI DR. RIZA AZERİ - A'DAN Z'YE KEMİK SAĞLIĞI - 4