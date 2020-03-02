Hipertansiyondan korunmanın yolu mutfaktan geçiyor. Uzmanlar, tansiyona iyi gelen besinleri sıralıyor: Muz, pancar, kivi, sarımsak, yoğurt, kefir, nar, tarçın, Antep fıstığı...
Hipertansiyondan korunmanın yolu mutfaktan geçiyor! İşte iyi gelen besinler
Hipertansiyondan korunmanın yolu mutfaktan geçiyor. Uzmanlar, tansiyona iyi gelen besinleri sıralıyor: Muz, pancar, kivi, sarımsak, yoğurt, kefir, nar, tarçın, Antep fıstığı...
- Sağlık
- 02.03.2020
- Gazete
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