Fesleğende mutluluk var

Vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri tüketmek, bedensel ve ruhsal sağlığı etkiliyor. Kış aylarında görülen enerji düşüklüğü, cinsel hayata zarar veriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Duygu Yıldırım, mutlu aşk hayatının, besinlerden geçtiğini söylüyor. "Avokado, kuşkonmaz, fındık, deniz ürünleri ve meyve gibi yiyecekler cinsel hayatta mutluluk verir. Balık ise libidoyu artırır" diyor. Erkek ve kadınlarda cinsel gücü artıran besinleri sıralıyor:

Erkeklerde muz, kereviz, lahana, brokoli iktidarsızlığa iyi gelir.

Kadınların süper besinleri bitter çikolata, safran, çemen otu ve fesleğendir.