Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronarivüs açıklaması

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'nda Çin'in ardından çeşitli ülkelerde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve alınan önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor, soruları yanıtlıyor.

İşte Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından satır başları:



Kum'da yaşayan Türkleri getirmekle ilgili özel bir yaklaşım. Uçakta mesela Çin'den Vuhan dışından gelebileceklerle ilgili özel prosedür uyguluyoruz. Fakat Kum ve Meşet'ten gelenleri içeri almama gayretinde olduk. Cuma gününden itibaren Kum ve Meşet bağlantılı olanları karantinaya aldık. 23 kişiyi hastalık belirtisi olduğu için sınırlarımıza almadık Türk vatandaşları değil İranlılar için.





UÇAK NEDEN ANKARA'YA İNDİ?

Riski minimalize etmek için karantinaya ya da gözleme almamız gerektiğine karar verdik. Uçağı niye Ankara'ya çevirdik. Daha önce geçmişte hastane hazırdı, İstanbul'da hazır olan hastaneler var. Daha önce de personelin deneyiminin varlığı Ankara'yı daha uygun gördük.

ÇİN DIŞINDA 33 ÜLKEDE CORONA VİRÜS GÖRÜLDÜ

Vuhan merkezli yayılan virüs dün itibariyle Çin dışında 33 ülkede görüldü. Artış hızı düştü, günlük 400-500'lere... Ölüm şu dönemde 2765. 81 bin de enfekte vakası var dünyada. Dün itibariyle Brezilya ve İsviçre de eklendi. Sınır komşumuz İran'da var. Kontrollü olmak zorundayız. Ülkeye girişini önlemek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Girme ihtimalinin olmadığını söyleyemeyiz. Olduğu zaman da tüm hazırlıklarımız var.





Bütün illerde hastaneler oluşturduk. Sağlık personelinin o anlamda yetiştirildiği merkezler oluşturduk. Önemli olan Türkiye'ye girişi ne kadar geciktirilebilirse bu daha başarılı olur. Bu süreçte asıl yaptığımız DSÖ acil durum ilan etmeden 2 hafta önce tedbirlerimiz başladı. Hızla Bilim Kurulu oluşturduk. 26 kişiden hızla bir Bilim Kurulu oluşturduk. Hızla bir hafta sonu kapanarak dünyada o anlamda daha yayınlanmamış olan sağlık çalışanlarının gelen hastaya nasıl yaklaşması gerektiğini standardize eden bir rehber yayınladı.

Dünya Sağlık Örgütü ve Bilim Kurulu'nun önerdikleri dışında ötesini yapıyoruz. Termal kamera ile ateşi görmen, Vuhan'dan uçuşlar durduruldu. Başka ülke üzerinden gelenleri biz her gün son 14 günde Çin'e uğrayan herkesi 14 gün denetim altına alıyoruz. Dün itibariyle böyle olan 12 vakamız oldu. Bundan sonraki süreçte İran'la benzer durumu yaşıyor olacağız.





Bu gözlem illa hastane ortamında olması şart değil. Ev ortamında olabilir, otel şartlarında olabilir. Daha uçaktayken anonsu yapıyor, herkese broşür veriyoruz. En ufak şikayette kime nasıl müracaat edilmesi gerektiğini gösteriyoruz.

RİSK KAPIYA GELDİ

Pazar gününden önce yani cuma gününden itibaren kara ve hava yoluyla gelenleri Kum ve Meşet geçmişi varsa gözlem ve karantinaya almaya başladık. Türk vatandaşı olmayanları da sağlık kontrolünden geçirerek en ufak şüphe duyduklarımızı içeri almadık. Cuma gününden önce yasak konmadığı halde 28 kişiyi içeri almadık. Risk kapıya geldi. Irak'ta İsrail'de yayıldığını görüyoruz. Sınırdan içeri girişleri önlememiz gerekiyor.





Dün gece yarısından itibaren tamamen yasak kondu, hiç kimse alınmadı. bu süreçte sınır bölgemizde sahra hastaneleri oluşturup 14 günlerini tamamlama noktasında bir yaklaşım içindeyiz. Sahra hastanelerinin de sınırda sayılarını arttırarak dengelemek istiyoruz yoğunluk olursa... Türk vatandaşımızı sahipsiz bırakmak istiyoruz ama biz Türkiye'deki vatandaşımızı da korumak istiyoruz. Burada tedbirli davranarak, bunu kabul eden kişileri tabii ki alacağız.