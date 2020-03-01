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hastaları dikkat! ten uzak durun

Kronik bir hastalık olan yı önlemek için ne yapmak gerekiyor? Yanlış beslenme alışkanlıkları romatizma şikayetlerini azaltıyor. Uzmanlar uyarıyor: ten uzak durun. Balık, ceviz ve bolca meyve tüketin.

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Romatizma kırmızı et sever

Kronik bir hastalık olan romatizmayı önlemek için ne yapmak gerekiyor? Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. , eklem ve kas sistemini etkileyen bu hastalıkta beslenmenin rolünü TAKVİM için açıklıyor.

DOĞRU BESLENMEK ŞART
l hastalıkların birçoğunun kronik olduğu biliniyor. Bu yüzden beslenmeyle önlenemiyor. Ama bu tür hastalıklarda yaşam stilinde değişiklikler ve beslenme önem taşıyor. Hayat kalitesini artırıyor. İlaç tedavisiyle birlikte doğru beslenme alışkanlığı edinmek hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor. Her hastalıkta olduğu gibi romatizmada da fazla yaşam kalitesini düşürüyor. Hastaya zarar veriyor.

KIZARTMAYLA VEDALAŞIN
Fazla kilo, eklemlere yük bindirerek eklem hasarına yol açıyor. Romatizma şikayetlerini azaltmak için iltihap giderici ilaçlardan uzak durmak gerekiyor. Kızartılmış yiyecekler, rafine edilmiş karbonhidratlar, gazlı içecekler, kuyruk yağı ve gibi hayvansal yağlar ve işlenmiş etlerin iltihapları artırdığını unutmamak gerekiyor.

ŞİFA NİYETİNE ZEYTİNYAĞI
Sebze ve meyveden zengin, balık ağırlıklı, badem ve ceviz gibi kuruyemişleri içeren tipi beslenme romatizma şikayetlerini azaltıyor. Omega-3, iltihabı temizliyor. Romatizma hastalarının haftada 2 gün balık tüketmesi öneriliyor.

EGZERSİZ DE GEREKLİ
ROMATİZMA ağrısını azaltmak için hastalara ağrı kesici ilaçlar ve öneriliyor. Romatoid artrit, lupus, behçet hastalığı, ankilozan spondilit gibi iltihaplı romatizmal hastalıklarda ise öncelikle ilaç tedavisi uygulanıyor. Kaslarla ilgili sorunlarda da ilaç tedavisi, fizik tedavi ve uygun egzersizler öneriliyor.

YARIN: EKLEM KİREÇLENMESİ
ROMATOLOJİ UZMANI. PROF. DR. ŞENOL KOBAK - A'DAN Z'YE KEMİK SAĞLIĞI -3

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