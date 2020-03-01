Katarakta roka yeter

İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendiren roka, akciğer ve bağırsak kanserine karşı korur. Kemikleri güçlendirir. Göz sağlığını destekler ve katarakt riskini azaltır. İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendiren roka, akciğer ve bağırsak kanserine karşı korur. Kemikleri güçlendirir. Göz sağlığını destekler ve katarakt riskini azaltır.
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