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İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendiren , akciğer ve bağırsak ine karşı korur. Kemikleri güçlendirir. Göz sağlığını destekler ve riskini azaltır.

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Katarakta roka yeter
İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendiren roka, akciğer ve bağırsak ine karşı korur. Kemikleri güçlendirir. Göz sağlığını destekler ve riskini azaltır.

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