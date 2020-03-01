En sevilen kuruyemişlerden Antep fıstığı, iltihabı temizler. Akciğerleri besler. Göğsü yumuşatır ve öksürüğü keser. Böbrekleri besler. Kansızlığı bitirir.
Kansızlığa antep fıstığı
En sevilen kuruyemişlerden Antep fıstığı, iltihabı temizler. Akciğerleri besler. Göğsü yumuşatır ve öksürüğü keser. Böbrekleri besler. Kansızlığı bitirir.
- Sağlık
- 01.03.2020
- Gazete
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