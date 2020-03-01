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Kansızlığa

En sevilen kuruyemişlerden , iltihabı temizler. Akciğerleri besler. Göğsü yumuşatır ve öksürüğü keser. Böbrekleri besler. Kansızlığı bitirir.

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Kansızlığa antep fıstığı
En sevilen kuruyemişlerden Antep fıstığı, iltihabı temizler. Akciğerleri besler. Göğsü yumuşatır ve öksürüğü keser. Böbrekleri besler. Kansızlığı bitirir.

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