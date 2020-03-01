Zeytinle kansere son

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Sabah kahvaltılarını süsleyen mucize lezzet , yüksek tansiyonu düşürür. Antioksidan etkisiyle yaşlanmayı geciktirir. Bağırsak ve meme ini önler. Karaciğeri korur.

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Sabah kahvaltılarını süsleyen mucize lezzet , yüksek tansiyonu düşürür. Antioksidan etkisiyle yaşlanmayı geciktirir. Bağırsak ve meme kanserini önler. Karaciğeri korur.

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