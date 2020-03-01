Zeytinle kansere son

Sabah kahvaltılarını süsleyen mucize lezzet zeytin, yüksek tansiyonu düşürür. Antioksidan etkisiyle yaşlanmayı geciktirir. Bağırsak ve meme kanserini önler. Karaciğeri korur. Sabah kahvaltılarını süsleyen mucize lezzet zeytin, yüksek tansiyonu düşürür. Antioksidan etkisiyle yaşlanmayı geciktirir. Bağırsak ve meme kanserini önler. Karaciğeri korur.
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