Defnenin gücü adına

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enfeksiyonlarını temizleyen yaprağı, böbreklerde ve mesanede taş oluşmasını engeller. köklerini besler. etkisi gösterir. Bağışıklığı güçlendirir. Kemik sağlığını korur.

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Boğaz enfeksiyonlarını temizleyen yaprağı, böbreklerde ve mesanede taş oluşmasını engeller. köklerini besler. etkisi gösterir. Bağışıklığı güçlendirir. Kemik sağlığını korur.

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