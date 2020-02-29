Boğaz enfeksiyonlarını temizleyen defneyaprağı, böbreklerde ve mesanede taş oluşmasını engeller. Saç köklerini besler. Antioksidan etkisi gösterir. Bağışıklığı güçlendirir. Kemik sağlığını korur.
Defnenin gücü adına
Boğaz enfeksiyonlarını temizleyen defneyaprağı, böbreklerde ve mesanede taş oluşmasını engeller. Saç köklerini besler. Antioksidan etkisi gösterir. Bağışıklığı güçlendirir. Kemik sağlığını korur.
- Sağlık
- 29.02.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.