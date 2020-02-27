Yemekleri lezzetlendiren pul biber ve isot, sağlığı da koruyor. İçeriğinde kapsaisin maddesi ile pul biber, kanserli hücreleri küçültüyor. İsot ise kanserle mücadelede mucizeler yaratıyor. Kanserden koruyan bu baharat, kolesterolü düşürüp yağ yakıyor.
Kanseri isotla!
Yemekleri lezzetlendiren pul biber ve isot, sağlığı da koruyor. İçeriğinde kapsaisin maddesi ile pul biber, kanserli hücreleri küçültüyor. İsot ise kanserle mücadelede mucizeler yaratıyor. Kanserden koruyan bu baharat, kolesterolü düşürüp yağ yakıyor.
- Sağlık
- 27.02.2020
- Gazete
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