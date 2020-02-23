En sevilen kuruyemişlerden badem, kansere karşı koruma sağlar. Öksürüğü hafifletir. Cinsel isteksizlik yaşayan çiftleri mutlu eder. Sperm kalitesini artırır.
Romantik badem! Bademin faydaları nelerdir?
En sevilen kuruyemişlerden badem, kansere karşı koruma sağlar. Öksürüğü hafifletir. Cinsel isteksizlik yaşayan çiftleri mutlu eder. Sperm kalitesini artırır.
- Sağlık
- 23.02.2020
- Gazete
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