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Romantik badem! Bademin faydaları nelerdir?

En sevilen kuruyemişlerden badem, kansere karşı koruma sağlar. Öksürüğü hafifletir. Cinsel isteksizlik yaşayan çiftleri mutlu eder. Sperm kalitesini artırır.

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Romantik badem
En sevilen kuruyemişlerden badem, kansere karşı koruma sağlar. Öksürüğü hafifletir. Cinsel isteksizlik yaşayan çiftleri mutlu eder. Sperm kalitesini artırır.

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