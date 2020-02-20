Her hastalıkta kullanmaya alıştığımız antibiyotikler, vücuda faydadan çok zarar veriyor. Uzmanlar, doğal antibiyotik etkisi gösteren besinleri sıralıyor:
SARIMSAK: Hastalıkları önleyici ve iyileştirici etkisi vardır. Vücuttaki iltihapları kurutur.
BAL: Enfeksiyonları temizler. Cilt lekelerini yok eder. Boğaz iltihaplarını tedavi eder.
ZENCEFIL: Pek çok bakteri türüne karşı koruma sağlar. Kan şekerini dengeler. Diyabeti önler.
Karanfile bak
ALTINMÜHÜR: Solunum ve sindirim sistemindeki problemleri tedavi eder. İdrar yolu enfeksiyonlarıyla savaşır.
KARANFİL: Diş eti iltihaplarını temizler.
EKİNEZYA: Enfeksiyonları ve yaraları iyileştirir. Boğaz iltihabını temizler.
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