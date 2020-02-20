Her hastalıkta kullanmaya alıştığımız antibiyotikler, vücuda faydadan çok zarar veriyor. Uzmanlar, doğal antibiyotik etkisi gösteren besinleri sıralıyor:

SARIMSAK: Hastalıkları önleyici ve iyileştirici etkisi vardır. Vücuttaki iltihapları kurutur.

BAL: Enfeksiyonları temizler. Cilt lekelerini yok eder. Boğaz iltihaplarını tedavi eder.

ZENCEFIL: Pek çok bakteri türüne karşı koruma sağlar. Kan şekerini dengeler. Diyabeti önler.

Karanfile bak

ALTINMÜHÜR: Solunum ve sindirim sistemindeki problemleri tedavi eder. İdrar yolu enfeksiyonlarıyla savaşır.

KARANFİL: Diş eti iltihaplarını temizler.

EKİNEZYA: Enfeksiyonları ve yaraları iyileştirir. Boğaz iltihabını temizler.