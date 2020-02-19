Romatizmaya kereviz

Yüksek tansiyonu düşüren kereviz, karaciğeri temizler. Böbrek taşı oluşumunu engeller. Kanserden korur. Sindirimi hızlandırır. Romatizma ağrısını dindirir. Yüksek tansiyonu düşüren kereviz, karaciğeri temizler. Böbrek taşı oluşumunu engeller. Kanserden korur. Sindirimi hızlandırır. Romatizma ağrısını dindirir.
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