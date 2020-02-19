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Yüksek tansiyonu düşüren , karaciğeri temizler. Böbrek taşı oluşumunu engeller. Kanserden korur. Sindirimi hızlandırır. sını dindirir.

Romatizmaya kereviz
Yüksek tansiyonu düşüren kereviz, karaciğeri temizler. Böbrek taşı oluşumunu engeller. Kanserden korur. Sindirimi hızlandırır. sını dindirir.

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