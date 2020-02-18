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Pekmezle güç sende

Ciddi bir halk sağlığın sorunu olan demir eksikliği, yorgunlukla belirti veriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, bu hastalığın göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Pekmezle güç sende
Ciddi bir halk sağlığın sorunu olan demir eksikliği, yorgunlukla belirti veriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, bu hastalığın göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor. Hazır gıdalarla beslenme, işlenmiş besinlerin tüketilmesi, fazla çay ve kahve tüketimi demir eksikliğine yol açıyor. Bu rahatsızlık vücutta güçsüzlük, halsizlik, baş ağrısı, kulak çınlaması, saç dökülmesi ve kalpte çarpıntıyla belirti veriyor. Tedavisinde, eksikliği giderecek demir ilaçları kullanılıyor. İlaçların genellikle aç karnına içilmesi önem taşıyor. Ayrıca şu besinler bolca demir içeriyor: Kırmızı et, karaciğer, hindi, tavuk, yeşil yapraklı sebzeler, balık, kuru baklagiller, kabuklu yemişler, yumurta ve pekmez...

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