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Ağızları tatlandıran , kansızlığı bitirir. Kabızlığı önler. Böbreklerin çalışmasını düzenler. Tok tutar. Eklem ve sağlığını korur. Kötü kolesterolü düşürür. Kuru öksürüğü bitirir. ları ve cildi besler.

Kemiklere bal
Ağızları tatlandıran , kansızlığı bitirir. Kabızlığı önler. Böbreklerin çalışmasını düzenler. Tok tutar. Eklem ve sağlığını korur. Kötü kolesterolü düşürür. Kuru öksürüğü bitirir. Saçları ve cildi besler.

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