Kemiklere bal

Ağızları tatlandıran bal, kansızlığı bitirir. Kabızlığı önler. Böbreklerin çalışmasını düzenler. Tok tutar. Eklem ve kemik sağlığını korur. Kötü kolesterolü düşürür. Kuru öksürüğü bitirir. Saçları ve cildi besler. Ağızları tatlandıran bal, kansızlığı bitirir. Kabızlığı önler. Böbreklerin çalışmasını düzenler. Tok tutar. Eklem ve kemik sağlığını korur. Kötü kolesterolü düşürür. Kuru öksürüğü bitirir. Saçları ve cildi besler.
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