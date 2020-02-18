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Vücuttaki enfeksiyonları bitiren , mesane iltihabıyla mücadele eder. Beyin sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Dişlerin çürümesini önler. Demir eksikliğini bitirir. Meme inden korur.

Kansere haşhaş
Vücuttaki enfeksiyonları bitiren haşhaş, mesane iltihabıyla mücadele eder. Beyin sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Dişlerin çürümesini önler. Demir eksikliğini bitirir. Meme inden korur.

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