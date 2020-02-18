Kansere haşhaş

Vücuttaki enfeksiyonları bitiren haşhaş, mesane iltihabıyla mücadele eder. Beyin sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Dişlerin çürümesini önler. Demir eksikliğini bitirir. Meme kanserinden korur. Vücuttaki enfeksiyonları bitiren haşhaş, mesane iltihabıyla mücadele eder. Beyin sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Dişlerin çürümesini önler. Demir eksikliğini bitirir. Meme kanserinden korur.
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