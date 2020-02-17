Sakız çiğne çürükleri önle!

Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, diş sağlığını da olumsuz etkiliyor. Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Melek Çam, siyah ve yeşil çayın çürükleri önlediğini belirtiyor. "Şekersiz sakızlar, taze meyvesebzeler, et, yumurta, peynir, balık, baklagiller gibi yüksek kaliteli proteinler riski azaltır. Tükürük salınımını uyarmak için; taze, işlenmemiş besinler seçilmelidir. Ara ve ana öğün sonrası şekersiz sakız çiğnenebilir" diyor.