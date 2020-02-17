Bugünkü
Takvim

çiğne çürükleri önle!

Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, sağlığını da olumsuz etkiliyor. , siyah ve yeşil çayın çürükleri önlediğini belirtiyor. "Şekersiz lar, taze meyvesebzeler, et, yumurta, peynir, balık, baklagiller gibi yüksek kaliteli proteinler riski azaltır.

Sakız çiğne çürükleri önle!

Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, diş sağlığını da olumsuz etkiliyor. , siyah ve yeşil çayın çürükleri önlediğini belirtiyor. "Şekersiz lar, taze meyvesebzeler, et, yumurta, peynir, balık, baklagiller gibi yüksek kaliteli proteinler riski azaltır. Tükürük salınımını uyarmak için; taze, işlenmemiş besinler seçilmelidir. Ara ve ana öğün sonrası şekersiz sakız çiğnenebilir" diyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Sağlık Sakız çiğne çürükleri önle!
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri