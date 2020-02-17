Evdeki düşman grip! İşte gripten korunmanın yolları

Grip, bu kış yorgan döşek yatırıyor! Domuz gribi ve coronavirüs derken herkes kara kara salgından nasıl korunacağını düşünüyor. TAKVİM, grip ve soğuk algınlığından korunmanın sırrını uzmanına soruyor. Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Alihan Oral, salgınlardan korunmanın ilk adımının ev hijyeni olduğunu söylüyor. Şu bilgileri paylaşıyor... Hijyen, sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü olarak tanımlanıyor. Hijyene dikkat etmek ve hijyen kurallarına uymak, birçok hastalığı önlüyor Kişisel hijyenin yanında ev hijyeni de grip gibi hastalıklardan korunmayı sağlıyor. Kapı ve pencere kolları da mikrop kaynıyor. Özellikle tuvalet ve banyonun kapı kolları diğerlerine göre daha fazla risk taşıyor.



ÇAMAŞIR SUYU ŞART

Kapı kollarının, her gün anti bakteriyel ürünler veya çamaşır suyu ile silinmesi gerekiyor. Mutfak, meyve, sebze, et ve gıda ürünlerinin dışardan getirilmesi ve yemeklerin pişirilmesi nedeniyle hijyene dikkat edilmesi gerekiyor. Mutfak tezgâhı ve bulaşıkların yıkandığı yerlerin çamaşır suyuyla silinmesi virüslerin yayılmasını önlüyor.

ODANIZI SIK SIK HAVALANDIRIN

Evin içindeki havanın nemi ve temiz hava da hastalıklardan korunmada önemli rol oynuyor. Havanın değişimi için evlerin her gün 4-5 defa 10-15 dakika havalandırılması öneriliyor.



30 SANİYE YIKAYIN

El yıkama, birçok bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlüyor. Elleri dışardan eve gelindiğinde, yemek öncesi ve sonrası, tuvaletten sonra yıkamak gerekiyor. İşleminin, en az 30 saniye boyunca bol su ve sabunla sık sık yapılması öneriliyor.

KLOZETİN KAPAĞINI KAPALI TUTUN

Araştırmalar evlerde en çok mikrobun banyo ve tuvaletlerde olduğu gösteriyor. Bu yerlerin her gün anti bakteriyel ürünlerle temizlenmesi gerekiyor. Klozetin kapağının devamlı kapalı tutulması da virüslerin yayılmasını engelliyor.

YARIN: GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIĞIN SIRRI

UZM. DR. ALİHAN ORAL - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ-2