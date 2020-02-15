Kolesterole yeşil fasulye... Vitamin ve mineral deposu taze fasulye, kalbi güçlendirir. Kolesterolü dengeler. Kemik sağlığını destekler. Hazımsızlığı giderir. Vücuda güç verir. Vitamin ve mineral deposu taze fasulye, kalbi güçlendirir. Kolesterolü dengeler. Kemik sağlığını destekler. Hazımsızlığı giderir. Vücuda güç verir.
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