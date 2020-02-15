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Kolesterole yeşil fasulye

Kolesterole yeşil fasulye... Vitamin ve mineral deposu taze fasulye, kalbi güçlendirir. Kolesterolü dengeler. Kemik sağlığını destekler. Hazımsızlığı giderir. Vücuda güç verir.

Kolesterole yeşil fasulye
Vitamin ve mineral deposu taze fasulye, kalbi güçlendirir. Kolesterolü dengeler. Kemik sağlığını destekler. Hazımsızlığı giderir. Vücuda güç verir.

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