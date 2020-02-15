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İyi çiğneyin şişmeyin

kişi, yemeklerden sonra hazımsızlık ve şişkinlik sorunlarından yakınıyor. , Gastroenteroloji ve Prof. Dr. , bu şikayetlerin bilinçsiz beslenmeden kaynaklanabileceğini söylüyor. "Hızlı yemek yemek ve az çiğnemek hazımsızlığa neden olur" uyarısında bulunuyor. su içilmesini, yağlı gıdalardan uzak durulmasını tavsiye ediyor.

İyi çiğneyin şişmeyin
Çoğu kişi, yemeklerden sonra hazımsızlık ve şişkinlik sorunlarından yakınıyor. , Gastroenteroloji ve Prof. Dr. , bu şikayetlerin bilinçsiz beslenmeden kaynaklanabileceğini söylüyor. "Hızlı yemek yemek ve az çiğnemek hazımsızlığa neden olur" uyarısında bulunuyor. su içilmesini, yağlı gıdalardan uzak durulmasını tavsiye ediyor.

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