İyi çiğneyin şişmeyin

Çoğu kişi, yemeklerden sonra hazımsızlık ve şişkinlik sorunlarından yakınıyor. İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, bu şikayetlerin bilinçsiz beslenmeden kaynaklanabileceğini söylüyor. "Hızlı yemek yemek ve az çiğnemek hazımsızlığa neden olur" uyarısında bulunuyor. Bol su içilmesini, yağlı gıdalardan uzak durulmasını tavsiye ediyor.
- Sağlık
- 15.02.2020
- Gazete
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