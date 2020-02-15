Böbreklere portakal

C vitamini deposu portakal, metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Öksürüğü azaltır. Bağırsakları güçlendirir. Böbrek taşı riskini azaltır. C vitamini deposu portakal, metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Öksürüğü azaltır. Bağırsakları güçlendirir. Böbrek taşı riskini azaltır.
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