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Böbreklere portakal

C vitamini deposu portakal, metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Öksürüğü azaltır. Bağırsakları güçlendirir. Böbrek taşı riskini azaltır.

Böbreklere portakal
C vitamini deposu portakal, metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Öksürüğü azaltır. Bağırsakları güçlendirir. Böbrek taşı riskini azaltır.

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