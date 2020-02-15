Bel ağrısını topuklayın

Kadınların vazgeçemedi topuklu ayakkabı sevdası, bel ağrısının temelinde yatıyor. Aşırı kilo, ağır fiziksel aktivite ve hatalı egzersiz de bele binen yükü artırıyor. Bunun sonucunda bel ağrısı görülüyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Hüseyin Avni Çöl, "Bel ağrısının en büyük sebeplerinden biri, yüksek topuklu ayakkabılar. Omurga ve eklemler üzerinde yastık etkisinden dolayı yumuşak topuklu ayakkabılar tercih edilmelidir. Yüksek topuklu ayakkabılar giyilmemelidir. Topuk büyüdükçe, beldeki kavis arttığından dolayı bel omurları üzerine binen yüklerde artış olur" diyor.
- Sağlık
- 15.02.2020
- Gazete
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