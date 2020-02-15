Bugünkü
Takvim

Bel ağrısını topuklayın

Kadınların vazgeçemedi sevdası, bel ağrısının temelinde yatıyor. Aşırı kilo, ağır ve hatalı egzersiz de bele binen yükü artırıyor. Bunun sonucunda bel ağrısı görülüyor.

Bel ağrısını topuklayın
Kadınların vazgeçemedi sevdası, bel ağrısının temelinde yatıyor. Aşırı kilo, ağır ve hatalı egzersiz de bele binen yükü artırıyor. Bunun sonucunda bel ağrısı görülüyor. ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Hüseyin Avni Çöl, "Bel ağrısının en büyük sebeplerinden biri, yüksek topuklu ayakkabılar. Omurga ve eklemler üzerinde yastık etkisinden dolayı yumuşak topuklu ayakkabılar tercih edilmelidir. Yüksek topuklu ayakkabılar giyilmemelidir. Topuk büyüdükçe, beldeki kavis arttığından dolayı bel omurları üzerine binen yüklerde artış olur" diyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Sağlık Bel ağrısını topuklayın
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri