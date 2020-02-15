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Aşk ömrü uzatır

Aşk, hem psikolojik hem de fizyolojik etkiler ile sağlığa iyi geliyor. Kalp ve Prof. Dr. , aşkın faydalarını sıraladı. İşte detaylar...

Aşk ömrü uzatır

Aşk, hem psikolojik hem de fizyolojik etkiler ile sağlığa iyi geliyor. Kalp ve Prof. Dr. , aşkın faydalarını sıralıyor:

● BEYNİ GÜÇLENDİRİR: Aşk, beynin endorfin, oksitosin, feniletilamin gibi mutluluk veren hormonların salgılanmasını destekler. Beyin sağlığını korur.

● TANSİYONA İYİ GELİR: 10 dakikalık bir sarılma, tansiyonu dengeler. Stresi önler. Uyku kalitesini artırır.

● ÖMRÜ UZATIR: Mutlu birliktelik yaşayanlar, yalnızlara göre daha uzun yaşar.

● KRIZ RISKINI AZALTIR: Aşk, uzun vadede kalp krizi riskini azaltır. Damarları korur.

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