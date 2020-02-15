Aşk, hem psikolojik hem de fizyolojik etkiler ile sağlığa iyi geliyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, aşkın faydalarını sıralıyor:
● BEYNİ GÜÇLENDİRİR: Aşk, beynin endorfin, oksitosin, feniletilamin gibi mutluluk veren hormonların salgılanmasını destekler. Beyin sağlığını korur.
● TANSİYONA İYİ GELİR: 10 dakikalık bir sarılma, tansiyonu dengeler. Stresi önler. Uyku kalitesini artırır.
● ÖMRÜ UZATIR: Mutlu birliktelik yaşayanlar, yalnızlara göre daha uzun yaşar.
● KRIZ RISKINI AZALTIR: Aşk, uzun vadede kalp krizi riskini azaltır. Damarları korur.
- Sağlık
- 15.02.2020
- Gazete
Aşk ömrü uzatır
Aşk, hem psikolojik hem de fizyolojik etkiler ile sağlığa iyi geliyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, aşkın faydalarını sıraladı. İşte detaylar...
Aşk, hem psikolojik hem de fizyolojik etkiler ile sağlığa iyi geliyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, aşkın faydalarını sıralıyor:
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