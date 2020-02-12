Menopoza ilaç gibi nar

Menopoz döneminde doğru beslenmek, ani terleme, sıcak basması, uykusuzluk ve yorgunluk şikayetlerini azaltıyor. Uzmanlar, badem, balık, mercimek, nar ve zeytinyağı tüketmeyi öneriyor. Menopoz döneminde doğru beslenmek, ani terleme, sıcak basması, uykusuzluk ve yorgunluk şikayetlerini azaltıyor. Uzmanlar, badem, balık, mercimek, nar ve zeytinyağı tüketmeyi öneriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.