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a ilaç gibi

döneminde doğru beslenmek, ani terleme, sıcak basması, uykusuzluk ve yorgunluk şikayetlerini azaltıyor. Uzmanlar, badem, balık, mercimek, ve zeytinyağı tüketmeyi öneriyor.

Menopoza ilaç gibi nar
Menopoz döneminde doğru beslenmek, ani terleme, sıcak basması, uykusuzluk ve yorgunluk şikayetlerini azaltıyor. Uzmanlar, badem, balık, mercimek, ve zeytinyağı tüketmeyi öneriyor.

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