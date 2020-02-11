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Tropikal mucize ! İşte faydaları

En sevilen tropikal lezzetlerden , bolca lif içeriyor. Vitamin ve mineral deposu bu meyve, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Bağırsakları temizleyen ve mideyi güçlendiren ananas, kalp sağlığını destekliyor.

Tropikal mucize

En sevilen tropikal lezzetlerden , bolca lif içeriyor. Vitamin ve mineral deposu bu meyve, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Bağırsakları temizleyen ve mideyi güçlendiren ananas, kalp sağlığını destekliyor. Beyin sağlığını koruyor. Kansere karşı koruma sağlıyor. Kemik sağlığını destekliyor. Katarakt riskini azaltıyor. Öksürüğü dindiriyor. Diş etlerini güçlendiriyor.

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