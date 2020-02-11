Erken boşalma sorunu, erkeklerde yaygın görülen bir sağlık sorunu olarak biliniyor. Yaklaşık her üç erkekten birinde ortaya çıkabiliyor. Erkekler, konuşmaktan utandıkları için genellikle doktora gitmeye çekiniyor. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Cem Alan, evliliklerde sorunlara yol açan bu sağlık sorunu hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

PSİKOLOJİK BİR SORUN

Erken boşalmanın nedenleri psikolojik ve biyolojik olarak ikiye ayrılıyor. Cinsel deneyimsizlik, kişinin kendi vücut imajıyla ilgili negatif algısı, ilişki yeniliği, aşırı heyecan ve uyarılma, ilişki stresi, anksiyete, yetersizlik hissi ve depresyon psikolojik nedenler arasında yer alıyor. Obezite, prostat iltihabı, diyabet, MS hastalığı, tiroit ve hormon bozuklukları ise biyolojik erken boşalma nedenleri olarak ortaya çıkıyor. Bu problemi yaşayan erkekler ilişkiden daha az zevk alıyor. Cinsel birliktelik ve cinsel yaşamlarından daha az memnun oluyor. Bu da eşler arasında stres, mutsuzluk ve hayal kırıklığına yol açıyor.

HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR

OP. Dr. Alan, erken boşalmanın önemli bir sağlık problemi olduğunu söylüyor. "Cinsel performans süresinin herkeste aynı olmadığı, kişiden kişiye değişkenlik gösterebileceği akıldan çıkarılmamalı ve başkalarıyla kıyaslanmamalıdır. Erken boşalma her yaşta karşılaşılabilen bir sağlık problemi olup beklentiler doktora net bir şekilde ifade edilmelidir" diyor.

TEŞHİSİ NASIL KONUR?

Erken boşalma tanısı konulabilmesi için hastanın aktif bir cinsel yaşamının olması gerekiyor. Erken boşalma sorunu ile birlikte sertleşme bozukluğu da varsa hormon düzeylerine bakmak için birtakım testler istenebiliyor. Hastanın tıbbi geçmişi, tedavi stratejisinin doğru belirlenmesini sağlıyor.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Ağızdan alınan ilaçlar erken boşalma tedavisinde sık tercih ediliyor. Dapoksetin etken maddeli ilaç, ilişkiden 1-2 saat önce alındığında başarı sağlıyor. Tedavide lokal anestezik içeren kremler de kullanılıyor. İlişki öncesi penise uygulanan krem/ jel/spreyler boşalmayı geciktiriyor.

YARIN: PROSTAT

OP. DR. CEM ALAN - A'DAN Z'YE&NBSP;ERKEK SAĞLIĞI

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL