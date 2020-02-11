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nedir? Migren sı neden olur?

neden olduğu yla hayatı kabusa çeviriyor. Kadınlarda erkeklere oranla üç kat daha fazla görülüyor. Ağrı, genellikle ense, şakak ve göz çevresinde oluyor ve ataklar halinde ortaya çıkıyor.

Yanlış beslenme baş ağrıtıyor

Migren neden olduğu yla hayatı kabusa çeviriyor. Kadınlarda erkeklere oranla üç kat daha fazla görülüyor. Ağrı, genellikle ense, şakak ve göz çevresinde oluyor ve ataklar halinde ortaya çıkıyor.

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de ayrıca bağırsak florasında bozulma, mide bulantısı, kas ağrısı ve yorgunluk görülebiliyor. Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, migren ağrısının tüketilen besinlerden kaynaklanabileceğini söylüyor. Özellikle kafeinli yiyecekler, çikolata, soğan, çerez, incir, sucuk, salam gibi işlenmiş gıdaların ağrıya neden olduğunu vurguluyor. Ağrıyı önlemek için şunları öneriyor: "Migren ağrıları çeken kişilerin stresten uzak durması gerekiyor. Ayrıca ağrıları tetikleyen tüm yiyecekler azaltılmalı. Spor hayatın bir parçası haline getirilmeli."

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