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  • 10.02.2020 17:50
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 17:57

uzmanları yoğurt üzerinde araştırma yaptı! Kanser uzmanlarından ev yoğurdu açıklaması

Her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan hastalığı için araştırma yapan uzmanlar, ev yoğurdu hakkında açıklama yaptı. Kanser uzmanlarının yoğurt üzerindeki araştırmalarının sonuçları, dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Kemik ve diş sağlığına yaptığı katkı ile bilinen yoğurt, kanser uzmanları tarafından incelendi. Mucizevi faydaları ortaya çıkan ev yoğurdu için kanser uzmanları, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte kanser uzmanlarının ev yoğurdunu tavsiye etmesinin nedenleri...

Kanser uzmanlarından ev yoğurdu açıklaması

ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için probiyotik bakterilerden özellikle "Lactobacilli" cinsini içeren ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi.

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