Uzmanlar, doğal beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Bağırsak florasını güçlendiren 10 besini sıralıyor:
Kefir: Bağırsağı temizler.
Yoğurt: Kabızlık ve ishali bitirir.
Nohut: Sindirimi hızlandırır.
Badem: Kabızlığı bitirir.
Turşu: Bağırsak florasını korur.
Ispanak: Bağırsakta faydalı bakterileri çoğaltır.
Muz: Kabızlığı engeller.
Somon: Sindirimin düzenler.
Elma: Bağırsak hareketlerini düzenler. Kabızlıkla mücadele eder.
Kefir: Bağırsağı temizler.
Yoğurt: Kabızlık ve ishali bitirir.
Nohut: Sindirimi hızlandırır.
Badem: Kabızlığı bitirir.
Turşu: Bağırsak florasını korur.
Ispanak: Bağırsakta faydalı bakterileri çoğaltır.
Muz: Kabızlığı engeller.
Somon: Sindirimin düzenler.
Elma: Bağırsak hareketlerini düzenler. Kabızlıkla mücadele eder.
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