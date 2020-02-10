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Bağırsaklar ona emanet! nı güçlendiren besinler nelerdir?

Bu besinler nı güçlendiriyor... doğal beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Bağırsak florasını güçlendiren 10 besini sıralıyor....

Bağırsaklar ona emanet
Uzmanlar, doğal beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Bağırsak florasını güçlendiren 10 besini sıralıyor:

Kefir: Bağırsağı temizler.

Yoğurt: Kabızlık ve ishali bitirir.

Nohut: Sindirimi hızlandırır.

Badem: Kabızlığı bitirir.

Turşu: Bağırsak florasını korur.

Ispanak: Bağırsakta faydalı bakterileri çoğaltır.

Muz: Kabızlığı engeller.

Somon: Sindirimin düzenler.

Elma: Bağırsak hareketlerini düzenler. Kabızlıkla mücadele eder.

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