Balkabağı, turuncu rengiyle göze lezzetiyle de damağa hitap ediyor. Potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum ve demir içeren balkabağı, vücuda güç veriyor. Bağışıklığı destekliyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

● Yüksek lif içerir. Kabızlığı önler. Bağırsakları temizler.

● İçerdiği A ve E vitamini ile göz ve saç sağlığını korur. Katarakt oluşumunu önler.

● Güçlü bir antioksidandır. Kansere karşı koruma sağlar.

● Hipertansiyonu düşürür.

● Çekirdeği, prostat sağlığını destekler.