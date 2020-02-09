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, rengiyle göze lezzetiyle de damağa hitap ediyor. Potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum ve demir içeren balkabağı, vücuda güç veriyor. Bağışıklığı destekliyor. Faydaları şöyle sıralanıyor...

Turuncu mucize!

Balkabağı, turuncu rengiyle göze lezzetiyle de damağa hitap ediyor. Potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum ve demir içeren balkabağı, vücuda güç veriyor. Bağışıklığı destekliyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

Yüksek lif içerir. Kabızlığı önler. Bağırsakları temizler.
● İçerdiği A ve E vitamini ile göz ve saç sağlığını korur. Katarakt oluşumunu önler.
Güçlü bir antioksidandır. Kansere karşı koruma sağlar.
● Hipertansiyonu düşürür.
Çekirdeği, prostat sağlığını destekler.

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