Balkabağı, turuncu rengiyle göze lezzetiyle de damağa hitap ediyor. Potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum ve demir içeren balkabağı, vücuda güç veriyor. Bağışıklığı destekliyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
● Yüksek lif içerir. Kabızlığı önler. Bağırsakları temizler.
● İçerdiği A ve E vitamini ile göz ve saç sağlığını korur. Katarakt oluşumunu önler.
● Güçlü bir antioksidandır. Kansere karşı koruma sağlar.
● Hipertansiyonu düşürür.
● Çekirdeği, prostat sağlığını destekler.
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