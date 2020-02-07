2020 yılı yangınlar, depremler, hastalıklar ve kazalarla başladı. Sosyal medya kullanıcıları da Avustralya'daki yangından, Van'daki çığ felaketini kadar yaşanan sürece 'Kıyametin provası gibi yorumunu yaptı.

İşte o tweet'lerden bazıları:

Dostlarım, kıyamet alametleri olmaya başladı. Hepiniz hakkınızı helal edin.

Güneş de batıdan doğarsa bu yıl sezon finali yaparız artık!

Bu 2020, sanki #kıyamet provası gibi. Art arda felaket haberleri alıyoruz.

Adanalı'lar '2020'yi atlayıp 2021'e giriyoruz' dedikleri zaman dalga geçmiştik. Haklılarmış, adamların bir bildikleri varmış...

Bunca korkunç olaydan sonra artık kabullendik, sanırım o sene bu sene.

Binlerce yıllık dünyada kıyamet çağına mı denk geldik! Her gün bir felaket oluyor!

Ben artık oturdum, sıramı bekliyorum.. Depremler savaşlar salgınlar afetler... Hepsinin aynı anda olması sizce tesadüf mü?

CENAZE TÖRENİ HALA YAPILMADI

Kobe Bryant'ın ölümünün üzerinden 11 gün geçti. Ancak cenaze töreni hala yapılamadı...







'CORONA'MADI

Çin'deki ölüm virüsünü dünyaya duyuran Doktor Li, hayatını kaybetti.

Çin Wuhan'da Corona'ya yakalanan ilk 7 kişiye yapılan test sonucu hastalığı bir mesajla duyuran Dr. Li de virüse yenik düştü... Dr. Li, polis tarafından söylenti yaymakla suçlanmıştı. DSÖ, Twitter'da "Dr. Li Wenliang'ın ölümünden üzgünüz. Ona 2019nCoV çalışmaları için minnettarız" mesajını paylaştı.