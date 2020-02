Doğurganlık çağındaki kadınlarda sık görülen polikistik over sendromu, yaklaşık her 100 kadından 6'sını tehdit ediyor. Oldukça yaygın olan bu hastalık, kadınlarda doğurganlığı engelliyor ve kısırlık riskini artırıyor. Kanadalı Nefrolog Dr. Jason Fung, ciddi bir hormonal rahatsızlık olan polikistik over sendromuna karşı TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor.

RİSK ARTAR

Yumurtalıkta oluşan bu iyi huylu kistler, adet düzensizliğine neden oluyor. Bunun dışında, vücutta aşırı kıllanma, şişmanlık ve akne problemlerine yol açıyor. Genetik faktörlerin yanı sıra, kronik hastalıklar da kist riskini artırıyor.







Fazla kilo, Tip-2 diyabet, kolesterol ve hipertansiyon gibi hastalıkların varlığı, kiste neden oluyor. Dr. Jason Fung, bu hastalıktan korunmada beslenme alışkanlıklarının önemine değiniyor.

KİLO VERİN

Fazla kilo, kadınlarda doğurganlığı azaltıyor. Kist riskini artırıyor.





MENOPOZDAN SONRA DİKKAT

Polikistik over sendromu, Kilo alımı, akne ve kısırlıkla belirti veriyor. Menopozdaki kadınlarda kist görülme riski artıyor. Bu kadınlarda ortaya çıkan kistler, kalp hastalıklarına yol açıyor.

MUCİZE BESİNLER

YUMURTA: Doğurganlığı artırır.

KARACİĞER: Vücuda güç verir.

SARIMSAK: Yumurta kalitesini artırır. Sağlığı korur.

ISPANAK: Vücuda güç verir.

TEREYAĞI: Doğurganlığı destekler. Sperm sayısını yükseltir

DR. JASON FUNG - SAĞLIK MUTFAKTA BAŞLAR -2