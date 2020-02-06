İçerdiği C vitamini ile şifa veren limon birçok hastalıktan koruyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Cinsel hayata renk katıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

Karaciğeri temizler.

Böbrek ve safra taşlarının çözülmesine yardımcı olur.

Beyin sağlığını etkiler.

Yüksek tansiyonu olanlara iyi gelir.

Kansere karşı korur.

Gözleri kuvvetlendirir.

Ağız sağlığını korur.

Gribe karşı vücudu güçlendirir.

Enfeksiyonları önler.

Cilde parlaklık verir.

Kaşıntıya iyi gelir.

Kepeği azaltmak için kullanılabilir.

Sindirime yardımcı olur.