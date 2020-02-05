Grip, bu kış da yataklara düşürüyor. Çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyrediyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Erol Selimoğlu, gripten korunmak için alınması gereken önlemleri açıklıyor...
1 KRONIK hastalığı bulunanlar, grip aşısı olsun.
2 ELLERİNİZİ sabunla yıkayın.
3 RİSKLİ alanlarda maske kullanın.
4 HASTA kişilerle yakın temastan kaçının.
5 HASTALIĞIN yayılmasını önlemek için öksürürken ya da hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kapatın.
6 MECBUR kalmadıkça el sıkışmayın.
7 SİGARAYI bırakın.
8 KALABALIK ortamlardan kaçının.
9 GRİP olursanız evde istirahat edin.
10 BAĞIŞIKLIĞI güçlendirmek için antioksidan bakımından zengin besinleri tüketin.
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