Grip, bu kış da yataklara düşürüyor. Çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyrediyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Erol Selimoğlu, gripten korunmak için alınması gereken önlemleri açıklıyor...

1 KRONIK hastalığı bulunanlar, grip aşısı olsun.

2 ELLERİNİZİ sabunla yıkayın.

3 RİSKLİ alanlarda maske kullanın.

4 HASTA kişilerle yakın temastan kaçının.

5 HASTALIĞIN yayılmasını önlemek için öksürürken ya da hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kapatın.

6 MECBUR kalmadıkça el sıkışmayın.

7 SİGARAYI bırakın.

8 KALABALIK ortamlardan kaçının.

9 GRİP olursanız evde istirahat edin.

10 BAĞIŞIKLIĞI güçlendirmek için antioksidan bakımından zengin besinleri tüketin.