Zeytinyağı ile ışıldayın

Kış ayları cildimize de zarar veriyor. Bu aylarda ciltte görülen kuruluk, ilerlediğinde egzamaya dönüşebiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, alınması gereken önlemleri açıklıyor. Cildin ihtiyacı olan nemi karşılaması için her gün 1.5-2 litre su içilmesini tavsiye ediyor. Kış aylarında el egzamasının da sık görüldüğünü belirtiyor. Şöyle devam ediyor: "Ellerinizi yıkarken kurutucu özelliği olmayan gliserinli, zeytinyağlı sabunlar kullanmaya özen gösterin."
- Sağlık
- 04.02.2020
- Gazete
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