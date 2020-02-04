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Kış ayları cildimize de zarar veriyor. Bu aylarda ciltte görülen kuruluk, ilerlediğinde egzamaya dönüşebiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. , alınması gereken önlemleri açıklıyor. Cildin ihtiyacı olan nemi karşılaması için her gün 1.5-2 litre su içilmesini tavsiye ediyor.

Zeytinyağı ile ışıldayın
Kış ayları cildimize de zarar veriyor. Bu aylarda ciltte görülen kuruluk, ilerlediğinde egzamaya dönüşebiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. , alınması gereken önlemleri açıklıyor. Cildin ihtiyacı olan nemi karşılaması için her gün 1.5-2 litre su içilmesini tavsiye ediyor. Kış aylarında el egzamasının da sık görüldüğünü belirtiyor. Şöyle devam ediyor: "Ellerinizi yıkarken kurutucu özelliği olmayan gliserinli, zeytinyağlı sabunlar kullanmaya özen gösterin."

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