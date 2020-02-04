Rokayla ağrılar bitsin

Salatalara lezzet katan roka, bağışıklığı güçlendirir. Kemikleri besler. Saçları kökten uca besleyen bu bitki, Alzheimer'dan korur. Ağrı kesici etkisi gösterir. Salatalara lezzet katan roka, bağışıklığı güçlendirir. Kemikleri besler. Saçları kökten uca besleyen bu bitki, Alzheimer'dan korur. Ağrı kesici etkisi gösterir.
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