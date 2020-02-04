Bugünkü
Takvim

yla lar bitsin

Salatalara lezzet katan , bağışıklığı güçlendirir. Kemikleri besler. Saçları kökten uca besleyen bu bitki, Alzheimer'dan korur. kesici etkisi gösterir.

Rokayla ağrılar bitsin
Salatalara lezzet katan roka, bağışıklığı güçlendirir. Kemikleri besler. Saçları kökten uca besleyen bu bitki, Alzheimer'dan korur. Ağrı kesici etkisi gösterir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriRokayla ağrılar bitsin
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri