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Romantik ! Cinsel isteği ve gücü artırıyor...

Kış sofralarının vazgeçilmesi olan , afrodizyak etki gösteriyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. "Doğal viagra" etkisiyle sperm sayısını arttırarak kısırlık tedavisine destek oluyor. Faydaları şöyle sıralanıyor...

Romantik ayva

Kış sofralarının vazgeçilmesi olan , afrodizyak etki gösteriyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. "Doğal viagra" etkisiyle sperm sayısını arttırarak kısırlık tedavisine destek oluyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

Kilo vermeye katkı sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Saçların uzamasına yardımcı olur.

Cildin genç kalmasına yardım eder.

riskini azaltır.

Kalp-damar sağlığını korur.

Sindirime yardımcı olur. 8 Kansızlığa iyi gelir. 8 Kötü nefes kokusunu önler.

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