Kış sofralarının vazgeçilmesi olan ayva, afrodizyak etki gösteriyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. "Doğal viagra" etkisiyle sperm sayısını arttırarak kısırlık tedavisine destek oluyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

Kilo vermeye katkı sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Saçların uzamasına yardımcı olur.

Cildin genç kalmasına yardım eder.

Kanser riskini azaltır.

Kalp-damar sağlığını korur.

Sindirime yardımcı olur. 8 Kansızlığa iyi gelir. 8 Kötü nefes kokusunu önler.