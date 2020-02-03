Kış sofralarının vazgeçilmesi olan ayva, afrodizyak etki gösteriyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. "Doğal viagra" etkisiyle sperm sayısını arttırarak kısırlık tedavisine destek oluyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
Kilo vermeye katkı sağlar.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Saçların uzamasına yardımcı olur.
Cildin genç kalmasına yardım eder.
Kanser riskini azaltır.
Kalp-damar sağlığını korur.
Sindirime yardımcı olur. 8 Kansızlığa iyi gelir. 8 Kötü nefes kokusunu önler.
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