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Japonya'da sağlıklı yaşam için tüketilen , pek çok hastalığa iyi geliyor. Böğürtlen, yaban mersini, nar, ve mor soğan kabuğundan alınan antosiyanin maddesinden elde edilen rengiyle hem göze hem sağlığa hitap ediyor.

Sağlığın mor hali
Japonya'da sağlıklı yaşam için tüketilen , pek çok hastalığa iyi geliyor. Böğürtlen, yaban mersini, nar, ve mor soğan kabuğundan alınan antosiyanin maddesinden elde edilen rengiyle hem göze hem sağlığa hitap ediyor. Uzmanlar, mor ekmeğin kalp hastalıkları, eklem ağrıları ve bunamayı engellediğini söylüyor.

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