Unutma beni ciğerim

Bunama, yani demans çağımızın korkutucu hastalıkları arasında yer alıyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı sağlıksız beslenmenin bunama riskini artırdığını söylüyor. Paketlenmiş gıda ve şekerden uzak durulmasını öneriyor. "Beslenme ve unutkanlık arasında yakın bir ilişki var. Paketlenmiş gıda ve şekerden uzak durmak gerekir. Balık, ciğer, karabiber ve zerdeçal ise yarar sağlar" diyor.
- Sağlık
- 02.02.2020
- Gazete
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