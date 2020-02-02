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Unutma beni ciğerim

Bunama, yani çağımızın korkutucu hastalıkları arasında yer alıyor. Prof. Dr. sağlıksız beslenmenin bunama riskini artırdığını söylüyor. Paketlenmiş gıda ve şekerden uzak durulmasını öneriyor. "Beslenme ve unutkanlık arasında yakın bir ilişki var. Paketlenmiş gıda ve şekerden uzak durmak gerekir. , ciğer, karabiber ve zerdeçal ise yarar sağlar" diyor.

Unutma beni ciğerim
Bunama, yani çağımızın korkutucu hastalıkları arasında yer alıyor. Prof. Dr. sağlıksız beslenmenin bunama riskini artırdığını söylüyor. Paketlenmiş gıda ve şekerden uzak durulmasını öneriyor. "Beslenme ve unutkanlık arasında yakın bir ilişki var. Paketlenmiş gıda ve şekerden uzak durmak gerekir. , ciğer, karabiber ve zerdeçal ise yarar sağlar" diyor.

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