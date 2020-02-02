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Tereyağıyla bağırsaklar mutlu

Mutluluğun yolu, bağırsaklardan geçiyor. . , mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin yüzde 95'inin bağırsaklarda üretildiğini söylüyor

Tereyağıyla bağırsaklar mutlu
Mutluluğun yolu, bağırsaklardan geçiyor. . , mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin yüzde 95'inin bağırsaklarda üretildiğini söylüyor. Şu önerilerde bulunuyor:

● Ev yoğurdunu sofranızdan eksik etmeyin.

Turşuyu evde yapın. Turşu suyu için.

● İşlenmiş gıdalardan uzak durun.

Zeytinyağı ve tereyağı tüketin.

● Meyve ve sebzeleri sadece mevsiminde yiyin.

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