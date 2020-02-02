Tereyağıyla bağırsaklar mutlu

Mutluluğun yolu, bağırsaklardan geçiyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin yüzde 95'inin bağırsaklarda üretildiğini söylüyor. Şu önerilerde bulunuyor:
● Ev yoğurdunu sofranızdan eksik etmeyin.
● Turşuyu evde yapın. Turşu suyu için.
● İşlenmiş gıdalardan uzak durun.
● Zeytinyağı ve tereyağı tüketin.
● Meyve ve sebzeleri sadece mevsiminde yiyin.
● Ev yoğurdunu sofranızdan eksik etmeyin.
● Turşuyu evde yapın. Turşu suyu için.
● İşlenmiş gıdalardan uzak durun.
● Zeytinyağı ve tereyağı tüketin.
● Meyve ve sebzeleri sadece mevsiminde yiyin.
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