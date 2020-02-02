Sağlığın lahanası! Beyaz lahananın faydaları nelerdir?

Kış aylarının en sevilen sebzelerinden beyaz lahana, sağlığı koruyor. İçerdiği B, C ve E vitaminleri ile bağışıklığı güçlendiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
✖ Karaciğeri korur.
✖ Obeziteyi önler.
✖ Mide, akciğer ve bağırsak kanserini engeller.
✖ Göz sağlığını korur.
✖ Kemiklere güç verir.
✖ Karaciğeri korur.
✖ Obeziteyi önler.
✖ Mide, akciğer ve bağırsak kanserini engeller.
✖ Göz sağlığını korur.
✖ Kemiklere güç verir.
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