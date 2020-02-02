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Sağlığın lahanası! Beyaz lahananın faydaları nelerdir?

 aylarının en sevilen sebzelerinden beyaz lahana, sağlığı koruyor. B, C ve E vitaminleri ile bağışıklığı güçlendiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Sağlığın lahanası
Kış aylarının en sevilen sebzelerinden beyaz lahana, sağlığı koruyor. B, C ve E vitaminleri ile bağışıklığı güçlendiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Karaciğeri korur.

✖ Obeziteyi önler.

Mide, akciğer ve bağırsak kanserini engeller.

✖ Göz sağlığını korur.

Kemiklere güç verir.

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